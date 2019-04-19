Субботник в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Общегородской субботник прошел в Барнауле в пятницу, 19 апреля 2019 года. Приводить столицу края в порядок после зимы, несмотря на погоду, вышли целыми дворами и предприятиями. Контролировал процесс глава города Сергей Дугин. В частности, он побывал на аллее Ленинградской. Здесь в акции по очистке территории от мусора и сухих листьев приняли участие более 100 человек: учащиеся гимназии №123, сотрудники детского сада №235, жители окрестных домов.

Чтобы было веселее, досуг участников субботника обеспечивал гармонист. Чтобы было бодрее – людей угощали горячими пирожками.

Оценив качество уборки территории, Сергей Дугин заодно оценил и качество ремонта Ленинградской аллеи, которая, напомним, была отремонтирована в 2018 году в рамках программы "Комфортная городская среда".

Градоначальник присел на новенькую скамеечку и пошутил, мол, пока другие работают – он отдыхает. Тут же пообщался глава города и с местными жителями, которые рассказали о плюсах и минусах нового общественного пространства.

Заглянул в ходе рейда Сергей Дугин и в сквер Химиков – еще одна площадка, где в прошлом году в рамках федеральной программы было проведено благоустройство. Здесь на формирование комфортной городской среды было направлено 12,3 млн рублей. Сегодня на субботник в сквер вышли около 170 человек – в основном активисты Совета ТОС микрорайона Поток, представители партии "Справедливая Россия", студенты Алтайского промышленно-экономического колледжа, Барнаульского государственного педколледжа и Алтайской академии гостеприимства. Для участников акции заготовили более 650 мешков для мусора, 100 грабель, 100 метел и 50 лопат.

Всего сегодня, по предварительным данным, в общегородском субботнике приняли участие около 40 тысяч горожан, из них около 5 тысяч – школьники и студенты.

Сергей Дугин отметил, что было очищено порядка 400 тыс. кв. м площадей скверов, парков и газонов. Для уборки и вывоза мусора привлечено более 300 единиц спецтехники.

"А завтра, в субботу, мы приглашаем всех горожан принять участие в субботнике в парке "Изумрудный". Администрацией города совместно с инициативной группой проведена большая работа по организации уборки парка. Распределены участки на его территории, решены вопросы обеспечения участников субботника инвентарем, организации вывоза мусора, обеспечения безопасности. Работы по уборке "Изумрудного" начнутся в 10:00", – сказал Сергей Дугин.

Напомним, с 18 по 25 апреля Барнаульский полигон бесплатно принимает мусор с придворовых и общественных территорий. Речь идет об отходах, которые не относятся к твердым коммунальным, – это листва, дорожный смет, ветки деревьев.