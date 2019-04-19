Три музыканта из Барнаула предстанут перед продюсерами шоу "ПЕСНИ" в эту субботу – 20 апреля. На протяжении двух месяцев вся страна следила за кастингами в шоу.
За все время первого этапа мы увидели много талантливых исполнителей, мечтающих подписать контракт с Black Star или "Газгольдер". А сейчас первый этап завершен и тебе предстоит увидеть, кого из твоих любимых участников Тимати и Баста возьмут к себе в команду.
Впервые в эфире ТНТ сразу три барнаульца выступят на сцене шоу "ПЕСНИ". Им предстоит сложнейшая борьба с участниками из других городов за места в командах Тимати и Басты. Завтра вечером ты увидишь отборочные выступления трех музыкантов из Барнаула – Вадима Капустина, Николая Шорина, выступающего под псевдонимом CLAY и Полины Холод. В первом этапе каждый из барнаульских музыкантов получил одобрение обоих членов жюри.
Узнай все подробности в эту субботу, 20 апреля, в 20:00 на телеканале ТНТ. А в воскресенье, 21 апреля, в 18:30 смотри продолжение борьбы музыкантов.
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