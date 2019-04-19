Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили в краевой прокуратуре.
Следствие установило, что обвиняемый через интернет вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотиков на территории регионального центра.
"В соответствии с распределенными ролями он получил от неустановленных лиц крупную партию наркотиков с целью последующего их сбыта через малозаметные места – тайники – и стал хранить их непосредственно при себе. Однако довести свой умысел до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции", – констатируют в правоохранительном ведомстве.
Теперь обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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