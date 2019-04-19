Доставку в колонию конфет с содержанием спирта предотвратили сотрудники исправительной колонии №3, сообщили в региональном управлении ФСИН.
"В ценной бандероли, поступившей на имя осужденного, сотрудники отдела безопасности исправительной колонии №3 обнаружили и изъяли коробку шоколадных конфет, в состав которых входит спирт. Сотрудниками ИК-3 установлена личность отправителя бандероли. Гражданке грозит административный штраф", – проинформировали в ведомстве.
В УФСИН добавляют, что в целом за первый квартал текущего года при попытке доставки в учреждения уголовно-исправительной системы Алтайского края было изъято 1100 рублей, 10 мобильных телефонов, 11 сим-карт и три зарядных устройства.
Комментарии
А сколько проникло запрещающего, лучше огласите!))