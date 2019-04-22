Передвижная выставка детских рисунков – это результат пяти лет работы краевого экологического конкурса "Природы хрупкая душа…".
Более чем из 1000 рисунков на выставку отобрали не только работы победителей, но и те, которые, по мнению экспертов, трогательно и точно отражают тему сохранения природы. Теперь те участники, которые не становились лауреатами конкурса, смогут увидеть свои работы в Ребрихе (апрель-май), в Барнауле (июнь-июль), Бийске и Павловске (даты уточняются) — всего 51 рисунок.
Как отметили организаторы, в дальнейшем рисунки могут быть использованы в качестве социальной рекламы, призывающей бережно относиться к окружающей среде.
Отметим, компания "Алтайлес" вместе с Государственным музеем реализует экологические проекты на протяжении пяти лет. За это время в них приняли участие 1200 школьников из 23 районов и 9 городов Алтайского края. По итогам конкурсов в ГМИЛИКА экспонировались выставки работ победителей. Их увидели 11 500 посетителей музея. Изданы наборы открыток.
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