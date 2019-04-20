Фото: avito.ru
Элитную трехкомнатную квартиру площадью 178 квадратных метров продают в центре Барнаула на улице Профинтерна за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Уникальный дом с закрытой и охраняемой территорией, удобной планировкой квартиры. Высокие потолки — 3,05 метра придают комнатам дополнительный объем. Просторные лоджии утеплены и используются как полезные площади. В квартире сделана качественная отделка. Все в отличном состоянии", — отмечает автор объявления.
Фишкой квартиры является индивидуальная душевая в спальной зоне. Также имеется большая ванная с гидромассажем. Также в квартире оборудована кухонная зона и зона для занятий спортом с тренажерами.
Имеется аквариум с наполнением и большими рыбками.
"Детская комната оборудована всем необходимым в ней выделена зона для учебы с большим количеством света", — добавляет автор объявления.
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