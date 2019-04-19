Главный тренер сборной России по дзюдо прилетит в Барнаул на следующей неделе в рамках семинара для детских тренеров, пишет "Вечерний Барнаул". Олимпийский чемпион Эцио Гамба расскажет о теории и философии дзюдо.
Также наставниками для детских тренеров станут старшие тренеры сборной России по дзюдо Виталий Макаров и Владимир Дегтярев, тренеры команды Жан-Пьер Жиберт, Стефано Фрассинелли, Игорь Жучков и другие специалисты. Известные мастера приезжают в Барнаул по инициативе нового президента краевой федерации дзюдо, призера Олимпиады Ивана Нифонтова. Семинар пройдет на базе училища олимпийского резерва с 24 по 26 апреля.
Напомним, что Эцио Гамба уже был в Барнауле в июне 2013 года. Тогда в краевую столицу приехала почти вся олимпийская сборная, блестяще выступившая на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. Спортсмены провели мастер-класс для юных коллег в СК "Победа".
Комментарии
Главный тренер сборной России по дзюдо прилетит в Барнаул.
Путин?