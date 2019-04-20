Репетиция парада Победы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
До главного майского праздника остается меньше трех недель и подготовка к нему идет полным ходом.
Так, 19 апреля на плацу Барнаульского юридического института МВД России состоялась первая массовая репетиция парада в честь Дня Победы. Курсанты юридического института тренируются с осени, а в апреле участники предстоящего парада ежедневно тратят не менее двух часов на строевую подготовку.
Как прошла первая репетиция, смотрите в нашем фоторепортаже.
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