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Названы города России с самыми дешевыми отелями для туристов

, ИА "Амител"
Родина Томенко в топе
Красноярск

Красноярск

Онлайн-сервис поиска авиабилетов Aviasales проанализировал стоимость номеров в отелях крупных российских городов и составил список самых выгодных направлений, сообщает "Российская газета".

На первой позиции в рейтинге оказался Санкт-Петербург: стоимость номера в гостиницах северной столицы начинается от 513 рублей. За ним последовали Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань, в которых можно забронировать отель минимум за 600 рублей.

Также в список попали Пермь (стоимость номера от 640 рублей), Уфа (от 680 рублей), Челябинск (от 700 рублей) и Тюмень (714 рублей).

Москва заняла лишь седьмую строчку в рейтинге. Стоимость номера в столице начинается от 799 рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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