1 марта в России состоялась презентация нового флагмана марки CHERY – TIGGO 7, который призван перевернуть представление россиян о марке CHERY.

Chery Tiggo 7 создан на базе прототипа концепт-кара TX, получившего приз за лучший дизайн от Auto® Design Conference в Европе и названного "Лучшим концепт-каром" на 83-м Женевском автосалоне. Над дизайном автомобиля работала интернациональная команда дизайнеров под руководством Джеймса Хоупа. Источником вдохновения для них послужила стихия воды, которая воссоздается в плавных силуэтах кузова, в узоре решетки радиатора, воплощающей легкое волнение на водной глади и повторитель поворота, расположенный на двери, имеет форму каноэ, от которого тянется след в виде гребней волн по всей поверхности передних и задних дверей. Фары выполнены в форме морского трезубца.

Габариты кроссовера Tiggo 7, построенного на новой модульной платформе T1X, составляют: длина – 4432 мм, ширина – 1837 мм, высота – 1670 мм. Благодаря колесной базе 2650 мм салон автомобиля получился просторным и вместительным. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 414 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 7 равен 190 мм, высота переднего свеса – 250 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная – повышают управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.

Российская версия кроссовера Tiggo 7 обладает широким набором опций, отвечающих потребностям клиентов, ведущих активный образ жизни и выбирающих рациональное потребление. Они высоко оценят цветной 4.8-дюймовый экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией "Свободные руки" (Bluetooth, Hands Free) и системой Cloudrive 2.0, позволяющей расширить возможности смартфона.

Chery Tiggo 7 доступен в трех комплектациях – Sport, Luxury и Elite.

В автомобиле улучшена коррозионная стойкость кузова за счет применения деталей из оцинкованной стали. Гарантия на кроссовер Tiggo 7 составляет пять лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, в том числе идентичный срок на кузов.

Для первых покупателей кроссоверов Tiggo 7 компания CHERY предоставляет семь неоспоримых преимуществ выгодного приобретения*:

Два дополнительных года гарантии;

Выгода по программе CHERY TRADE-IN в размере от 70 000 до 100 000 рублей;

Выгода по кредитным программам CHERY FINANCE "Первый автомобиль CHERY" и "Семейный автомобиль CHERY" 100 000 и 80 000 рублей соответственно;

"Умный" ключ-браслет в подарок;

Первое ТО в подарок;

Эксклюзивные коврики в подарок;

Выгода на автомобиль 40 000 рублей при оформлении заказа в онлайн-магазине на сайте chery.ru.

"Умный" ключ-браслет" – это дополнительная опция для большего комфорта. Он обладает множеством функций, в том числе: разблокировка дверей автомобиля и багажника, открывание и закрывание автомобильных окон, отслеживает физическую активность и фазы сна его владельца. Ключ-браслет появится у официальных дилеров в мае 2019 года.

Стоимость флагманского кроссовера CHERY TIGGO 7 в период предзаказа с учетом максимально возможных выгод составит 999 900 рублей для комплектации SPORT, 1 079 900 рублей – LUXURY и 1 169 900 рублей – для комплектации ELITE, максимально адаптированной версии к российским условиям.

Подробности предложения узнавайте у официального дилера марки CHERY в Алтайском крае автоцентра "СОЮЗ".

Официальный дилерский центр CHERY, автоцентр "СОЮЗ"

г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 186 В

Тел.: 8 (3852) 504-505

Сайт