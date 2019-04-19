Игровая зона для детей "Веселкино" в ТРЦ "Галактика" в Барнауле возобновила свою работу после устранения нарушений, связанных с противопожарной безопасностью, говорится в сообщении компании в соцсетях.
Две детские игровые зоны "Веселкино" и "Карамелька" в крупнейшем барнаульском ТРЦ были закрыты в декабре. Данное решение связано с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности. Выяснилось, что на их устранение было дано время, но администрация торгового центра этим не воспользовалась в полной мере. Повторная проверка в декабре показала, что часть недостатков ликвидировали, но не все. 17 января состоялось заседание в Железнодорожном суде Барнаула, на котором было принято решение оставить детские зоны закрытыми как минимум до середины марта.
Комментарии
я вот лучше со своими детьми на улице, в песочнице так сказать