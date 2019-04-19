Правительство Республики Алтай обнародовало информацию о доходах и имуществе членов правительства, а также членов их семей за 2018 год, сообщают "Новости Горного Алтая".

Больше всего в прошлом году заработал руководитель аппарата правительства Анатолий Донской. Его доход составил 2 642 105 рублей, это почти 220 тыс. рублей в месяц. В собственности у чиновника автомобиль Toyota Land Cruiser, а также доли в земельном участке и жилом доме.

На втором месте еще один отставной силовик, вице-премьер Игорь Коршунов. Он задекларировал 2 596 550 рублей. Коршунов владеет участком и домом, а также 1/4 доли в квартире.

Первый вице-премьер Роберт Пальталлер заработал в 2018 году 2 466 882 рубля. Совместно с супругой ему принадлежит участок и жилой дом.

Представитель Республики Алтай в Москве Ирина Лозовая получила доход в размере 2 454 747 рублей. Она владеет тремя участками, жилым домом, квартирой, еще в одной квартире, доме и гараже ей принадлежит 1/2 доли. Доход в сумме 2 386 279 задекларировала первый вице-премьер Наталья Екеева. В собственности у нее 1/4 доли в квартире.

Министр финансов, вице-премьер Ольга Завьялова заработала в 2018 году 2 126 141 рубль. В собственности у министра квартира, в пользовании – дом и два участка.

Министр здравоохранения Андрей Макин отчитался о получении дохода в сумме 2 116 426 рублей, а его коллега, министр образования и науки Алексей Бондаренко заработал 1 995 487 рублей.

Меньше всех из членов правительства в 2018 году заработал министр сельского хозяйства Владислав Таханов – 1 029 302 рубля. Дело в том, что в прошлом году он работал заместителем министра, поэтому его зарплата была чуть меньше сотни тысяч рублей в месяц. Министры, как следует из приведенных выше данных, зарабатывают с учетом премиальных выплат не менее 140-145 тыс. в месяц.