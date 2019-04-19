Лазарева суббота наступает в шестую неделю Великого поста. А после нее сразу следует Вербное воскресенье. В 2019 году Лазарева суббота выпадает на 20 апреля. Что это за праздник, как его провести и какие запреты нельзя нарушать в этот день, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
История этого дня описана в 11-й главе Евангелия от Иоанна. Согласно Писанию, в этот день Иисус Христос воскресил праведного Лазарева, который до этого уже был четыре дня как мертв, и даже начал разлагаться. Это стало потрясением для жителей Иерусалима. Люди поняли, что к ним пришел действительно Мессия. Ведь до этого никто ничего подобного не совершал.
Для современных людей это событие несет глубокий смысл, оно показывает, что для Бога нет ничего невозможного. А воскрешение Лазаря — это воскрешение каждой души, какие бы грехи ее не тяготили. Нужно только покаяться и призвать Бога.
Во время службы Лазаревой субботы верующие просят Всевышнего об исцелении от болезней и об исполнении своих заветных желаний. Считается, что в этот день молитвы и мечты исполняются.
Именно в Лазареву субботу православные рвут ветки вербы, чтобы вечером или рано утром освятить их в храме в честь Вербного воскресения, которое в 2019 году наступит 21 апреля.
Несмотря на Великий Пост, в этот день можно практически пировать: верующим разрешается употреблять в пищу рыбью икру. При этом, это может быть икра любой рыбы. Можно приготовить горячую пищу на масле. Разрешено также выпить немного вина — один раз в день. Все остальное питание — так же, как и в любой другой день Великого поста.
- Сквернословить, с кем-то ругаться и ссориться
- Употреблять алкоголь.
- Заниматься работой в огороде. Хотя горох сеять можно — считается, что посеянный в этот день горох будет очень урожайным.
- запрещены бурные торжества. Нужно проводить время с близкими и стараться совершать богоугодные дела.
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