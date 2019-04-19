Зерновой консорциум Сибири станет некоммерческим партнерством

Сразу 11 предприятий агрокомплекса подали документы для участия в Зерновом Консорциуме Сибири, который будет создан летом текущего года в форме некоммерческого партнерства. Об этом стало известно на проходившем 19 апреля в Новосибирске XVIII Зерновом круглом столе, пишет "Континент-Сибирь".
По словам гендиректора "Новосибирской Продовольственной Корпорации" Александра Теплякова, некоммерческое партнерство, в свою очередь, будет создавать юридические лица, которые займутся оперативной деятельностью. Александр Тепляков отметил, что в консорциум будут входить сельхозпроизводители, переработчики и трейдеры.
Главной задачей объединения станет консолидация сельскохозяйственных активов Сибири и лоббирование интересов сибирских аграриев в федеральных властных структурах. Интерес к консорциуму, по данным Александра Теплякова, уже проявили участники сельскохозяйственного рынка Алтайского края, Новосибирской, Томской и Омской областей, а также Кузбасса.
Как уточнил заместитель руководителя рабочей группы МА "Сибирское соглашение" Марк Роговой, в рамках консорциума планируется также создание информационно-аналитического центра по проблемам развития зернового рынка Сибири. Источник финансирования работы центра пока не определен.
Напомним, идея объединения сибирских аграриев в консорциум обсуждается с начала 2019 года. В кулуарах Зернового круглого стола сегодня обсуждается два возможных варианта размещения штаб-квартиры консорциума – в Омске и Новосибирске. Представители Алтайского края и Кузбасса выступают за Новосибирск, однако Омск лоббирует губернатор Александр Бурков, назначенный в этот регион президентом Владимиром Путиным и позже победивший на выборах.
Комментарии