Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков опробовал трассу "Сочи Автодрома". Спортсмен попробовал себя за рулем болида, откликнувшись на вызов хоккеиста "Сочи" Андрея Алтыбармакяна.
Как пишет "Спорт-экспресс", АНО "Росгонки" совместно с представителями разных видов спорта продолжают проводить чемпионский челлендж на трассе "Формулы-1".
Сергей, который является единственным в истории советской и российской мужской легкой атлетики спринтером, выигравшим медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров, должен был преодолеть барьеры из конусов, покрышек и даже шорткатов. Вызов ему передал нападающий ХК "Сочи" Андрей Алтыбармакян.
После пройденного испытания Шубенкова ждал скоростной заезд на суперкаре из автопарка "Сочи Автодрома". Сергей пригласил всех на гоночный трек и поделился впечатлениями от заезда.
"Я подозревал, что гонщики – сильные и выносливые ребята, а тут на себе пришлось это испытать. Машина – зверь, пилот – профессионал, в повороты закладывает. Супер просто!" – приводит слова Шубенкова официальный сайт "Сочи Автодрома".
Свой чемпионский челлендж бегун передал капитану ФК "Сочи" Евгению Песегову.
Комментарии
Зачем рисковать? 3-4 года осталось бегать.