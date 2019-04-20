Сеть "ВКонтакте" в честь премьеры фильма "Мстители: Финал" проведет флешмоб "щелчок Таноса" и заблокирует страницы каждого второго его участника на 15 минут. Как говорится в сообщении компании, идея этой акции принадлежит сообществу "Лентач", а соцсеть решила ее поддержать.
"По сюжету фильма "Мстители" титан Танос с помощью перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, в результате чего половина существ во Вселенной обращается в прах. На 15 минут персонажами фильма смогут почувствовать себя и пользователи соцчети "ВКонтакте", – пишет ТАСС.
Всем желающим принять участие в акции необходимо зайти в специальное приложение. Флешмоб начнется 29 апреля в 14:00 (мск).
Фильм "Мстители: Финал" выйдет в мировой прокат 24 апреля, в российский – 29 апреля. Главные роли в картине исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Карен Гиллан, Крис Эванс, Крис Хемсворт и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям главного злодея.
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