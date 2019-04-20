Большой субботник стартует в эти минуты в барнаульском парке Изумрудный (проспект Комсомольский, 128).
Здесь уже собрались активисты и общественники, депутаты краевого парламента и Барнаульской гордумы, чиновники краевой и городской администрации, представители коммерческим компаний.
Участие в нем должны принять губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Сергей Дугин,
Администрация Барнаула анонсировала участие до 1000 человек.
Портал Amic.ru пообщается с самыми известными участниками субботника и посмотрит, кто активнее работает граблями.
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