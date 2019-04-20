Михаил Горбачев проиграл выборы в Индонезии

Индонезийский политик Михаил Горбачев Дом, баллотировавшийся в национальный парламент Индонезии, проиграл выборы.
"Моя партия на выборах в национальный парламент, судя по неофициальным предварительным данным, не прошла четырехпроцентный барьер, мы набрали только 2% голосов по стране", — цитирует политика РИА Новости.
Михаил Горбачев уточнил, что не отчаивается, так как ему всего 32 года. По его словам, своей основной задачей он видит проведение политических реформ в сферах "коррупции, нетерпимости и окружающей среды".
Политик ранее рассказал СМИ, что его родители были так уверены, что у них в семье появится девочка, что не придумали мужского имени. Когда родился мальчик, они в спешке выбрали имя первого советского президента.
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