РЖД начали заменять пластиковые контейнеры, в которых подается еда для пассажиров, на картонную упаковку. Полный переход планируется осуществить к середине мая, сообщает ТАСС.
"Пассажиры купейных вагонов повышенной комфортности поездов формирования АО "ФПК" будут получать часть рациона гарантированного питания в новой картонной упаковке", — сказано в пресс-релизе.
Контейнеры после использования будут направлены на вторичную переработку. С этой целью планируется организация сортировки мусора в пунктах оборота поездов.
Ранее рационы питания предоставлялись пассажирам поездов в пластиковых контейнерах, напомнили в РЖД.
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