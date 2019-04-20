Сергей Лазарев назвал главного соперника на конкурсе "Евровидение"

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на "Евровидении" рассказал, кто будет его главным соперником на конкурсе, пишет Лента.ру.

"Для меня главный соперник — я сам образца 2016 года, потому что меня будут сравнивать со мной же", — заявил артист и добавил, что о других участниках говорить пока рано, так как он не видел их выступления на сцене. По словам исполнителя, среди фаворитов – Кипр и Греция.

Музыкант признался, что не настроен кому-то что-то доказывать и ехать только за победой.

"Хочется, чтоб мне оставили какой-то люфт. Быть в тройке лидеров в первый раз и даже в пятерке во второй — это почетно и здорово", — сказал он.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон. В 2016 году Лазарев занял на "Евровидении" третье место.