Библионочь -2019 в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

19 апреля Барнаул в очередной раз присоединился к Всероссийской акции "Библионочь". 559 библиотек региона принимали гостей до позднего вечера, на главной площадке, в барнаульской "Шишковке", побывало рекордное число гостей — 3072 человека, среди них – корреспондент Amic.ru. О том, как прошел праздник – в нашем материале.

Кино, мастер-классы и театр теней

Главной темой "Библионочи-2019" стал Год театра, что нашло отражение и в названии праздника — "Сон в Библионочь" (почти по Шекспиру). По словам директора Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяны Егоровой, книга – то общее, что есть у театра, и библиотеки. "И театр работает по книге, и библиотека работает, в первую очередь, с книгой. Мы не могли обойти эту тему", — сказала она.

В "Библионочь" — 2019 сотрудники "Шишковки" перевоплотились в фей и эльфов, они примерили на себя яркие образы и эльфийские ушки, чем вызвали дикий восторг у самых маленьких гостей. Гардероб и сектор записи не выдержали такого наплыва посетителей: в первом не хватило мест для всех желающих, ко второму выстроилась огромная очередь, которая не заканчивалась вплоть до 22 часов вечера. Всем хотелось получить читательский билет с индивидуальным дизайном.

В фойе читали стихи и слушали песни под аккомпанемент гитары, в "театральном" кафе можно было выпить чай и кофе и подкрепиться десертами. В читальных залах организовали мастер-классы на любой вкус, можно было научиться делать тряпичных кукол, театральные маски, куклы для настольного театра. Состоялся турнир по настольным играм, открылись разнообразные выставки. Желающие могли посмотреть документальный фильм про историю театра на Алтае и узнать о том, какое влияние на культурную жизнь краевой столицы оказал Московский Камерный театр под руководством Александра Таирова, эвакуированный в Барнаул в годы Великой Отечественной войны.

Маленькие барнаульцы с удовольствием посмотрели сказки в исполнении театра теней "Светоберег". Как рассказал Amic.ru руководитель театра Денис Лебедев, в их семейном "подряде" три человека: Денис занимается творческой частью (он окончил академию культуры по специальности "фольклорный театр"), его брат Константин выполняет функции администратора, а отец Сергей делает фигуры для спектаклей и рисует декорации.

"Фигуры отец делает из подложки для ламината. Если их делать из картона, они сильно гнутся, а из подложки получаются жесткие. К тому же это недорого и легко в изготовлении, — рассказывает Константин Лебедев. — Для того, чтобы поставить сказку в театре теней, нужны ноутбук, колонка, ширма и какая-то подсветка. Раньше у нас был обычный светильник, а потом мы нашли котоскоп – это "древняя" версия проектора. Он выполняет функцию подсветки, и одновременно проецирует декорации".

В репертуаре театра русские народные и современные сказки. Также Денис перекладывает некоторые сказки на современный лад. Труппа выступает в детских садах, школах и в галерее "Открытое небо".

Разные интересы

"Библионочь" — это праздник, объединяющий под одной крышей совершенно разных людей и сталкивающий совершенно противоположные интересы. Например, любители эзотерики в этот день могут "погадать" на книгах с изречениями мудрецов, а любители психологии — поучаствовать в психотелесном тренинге, освоить древние методики расслабления под звуки тибетских чаш.

Меломаны могли послушать редчайший винил из коллекции Андрея Минина и завораживающие рассказы об исполнителях. В числе музыкальный открытий вечера были вальс, записанный в 1903 году, а также оригинальное исполнение песни Павла Михайлова "Расставание", более известной как "Утомленное солнце". В 30-е годы эта песня получила статус лучшей музыкальной композиции десятилетия.

Экскурсия в "сердце" библиотеки

Апофеозом "Библионочи" стала экскурсия в книгохранилище – святую святых библиотеки, куда даже сотрудники могут попасть по специальному разрешению. Фея, встречающая гостей, рассказала не только об устройстве книгохранилища, но и об истории библиотечного дела на Алтае.

По ее словам, первая общедоступная публичная библиотека в нашем городе была организована 131 год назад Обществом попечения о начальном образовании и его основателем Василием Штильке. Первая библиотека занимала здание нынешнего музея "Город".

Здание "Шишковки" было построено по типовому проекту. В центре расположено книгохранилище, которое окружают читальные залы. Именно такое расположение позволяет обеспечить оптимальный режим для хранения изданий. Для бумаги вредны солнечный свет, влага, кроме того, книгам нужен определенный температурный режим — все это легче обеспечить в таком закрытом отделе. В общей сложности книгохранилище занимает площадь более 2000 квадратных метров и включает 10 ярусов (каждый этаж, а у книгохранилища их пять, поделен на две части). Здесь хранится около 700 тысяч книг – примерно половина всего фонда.

Гостям "Библионочи" показали редкие издания: подшивки газеты "Известия" за 1932 год, журнала "Сибирские огни" за 1952 год (в нем писатель Марк Юдалевич опубликовал свое первое крупное произведение – поэму "Алтайский горный инженер"), а также самую большую и тяжелую книгу, которая хранится в библиотеке. Чтобы выйти из книгохранилища, участники экскурсий выполняли задания эльфов и получали контрамарки. К счастью, выбраться удалось всем.

Праздник завершился в 22 часа, но гости еще долго не расходились, обсуждая увиденное и делясь впечатлениями. По словам сотрудников библиотеки, во время "Библионочи" у "Шишковки" заметно прибавляется читателей. Около 90% вновь записавшихся барнаульцев регулярно бывают в библиотеке.