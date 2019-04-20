Ученые нашли останки крупнейшего хищного млекопитающего на Земле

Ученые обнаружили в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего. Предположительно, речь идет о невероятных размеров льве, который обитал на просторах Восточной Африки примерно 20 млн лет назад, пишет ТАСС.

Новый вид назвали Simbakubwa kutokaafrika, что в переводе с суахили означает "большой лев из Африки". Кости извлекли из земли еще в 1980-х годах при раскопках в западной Кении и долгие годы хранили в запасниках Национального музея Найроби.

Лишь недавно команда исследователей из университета Дьюка (США) тщательно проанализировала сохранившиеся останки.

Они описали внушительных размеров челюсть, к которой крепились коренные зубы длиной шесть сантиметров и десятисантиметровые клыки. Также уцелели фрагменты черепа и костей.

Возраст останков оценили в 23 миллиона лет. Судя по размерам скелета, хищник достигал 1,2 метров в высоту и весил 1500 килограммов. Длина от морды до хвоста достигала 2,4 метра – больше, чем у белого медведя.

Эксперты установили, что животное относилось к роду гиенодонов – хищным млекопитающим, которые полностью вымерли в эпоху миоцена.

"Судя по массивным клыкам, можно предполагать, что Simbakubwa был суперплотоядным животным и значительно превосходил по размерам современного льва и, возможно, даже белого медведя", — заявил в этой связи палеонтолог Мэтью Борс, который вместе с коллегой Нэнси Стивенс занимается необычными ископаемыми останками.