Погода в Алтайском крае в субботу, 20 апреля, отметится свойственной для весны нестабильностью, местами в регионе возможен даже снег.
"Местами в южных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +3…+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метро в секунду, местами по югу порывы до 14 метров.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице ожидается +6…+8 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
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