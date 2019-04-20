Два человека получили травмы 19 апреля во время ДТП с участием трех автомобилей в Барнауле в районе пересечения проспектов Ленина и Космонавтов, сообщает "Катунь 24".
По информации отделения пропаганды БДД городского ГИБДД, столкнулись "Ниссан Тиида", "Киа Сид" и "Тойота Королла Филдер".
От удара "Ниссан" перевернулся на крышу. Пострадали его водитель (33-летняя женщина) и пассажир.
Им оказана медицинская помощь в городской больнице. Госпитализация не потребовалась.
По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Комментарии