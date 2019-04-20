Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вынудил своего оппонента по второму туру выборов преклонить колено во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает РБК.
Он произнес пламенную речь про близких людей, которые не вернулись с фронта.
Шоумен заявил, что готов встать на колени перед каждым из них и тут же исполнил свое обещание, попросив о том же и действующего президента страны Петра Порошенко.
Последнему ничего не оставалось, кроме как последовать примеру конкурента.
Правда, Порошенко предпочел в отличие от Зеленского преклонить только одно колено. Стоя спиной к зрителям, он поцеловал флаг государства, который держали собравшиеся на сцене его сторонники.
"Вот видите Петр Алексеевич, не так сложно быть человеком", — произнес лидер партии "Слуга народа", поднявшись на ноги.
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