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Свыше сотни домов сгорели за сутки в Забайкалье

, ИА "Амител"
Имущество потеряли почти 300 человек
Только за прошедшие сутки в Забайкалье сгорели 107 зданий / Фото: pixabay.com

Только за прошедшие сутки в Забайкалье сгорели 107 зданий / Фото: pixabay.com

В Забайкальском крае наблюдается тяжелая обстановка с пожарами – только за прошедшие сутки в регионе сгорели 107 зданий, в том числе 88 жилых домов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В результате было уничтожено имущество 289 человек, проживающих в 14 населенных пунктах региона. Травмы во время возгораний получили девять человек. 78 местных жителей (из них 20 детей) размещены в пунктах временного пребывания людей.

В связи с этим мобилизированы силы и средства чрезвычайных ведомств. Они осуществляют дежурство на 116 противопожарных постах.

Глава Забайкалья Александр Осипов поручил правительству проработать вопросы поддержки пострадавших в результате ЧП, в том числе материальной.

"Ни один забайкалец, пострадавший в результате пожаров, не останется без помощи, — заявил губернатор. — На местах должны быть развёрнуты пункты временного размещения, людей нужно обеспечить всем необходимым".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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