В Забайкальском крае наблюдается тяжелая обстановка с пожарами – только за прошедшие сутки в регионе сгорели 107 зданий, в том числе 88 жилых домов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В результате было уничтожено имущество 289 человек, проживающих в 14 населенных пунктах региона. Травмы во время возгораний получили девять человек. 78 местных жителей (из них 20 детей) размещены в пунктах временного пребывания людей.
В связи с этим мобилизированы силы и средства чрезвычайных ведомств. Они осуществляют дежурство на 116 противопожарных постах.
Глава Забайкалья Александр Осипов поручил правительству проработать вопросы поддержки пострадавших в результате ЧП, в том числе материальной.
"Ни один забайкалец, пострадавший в результате пожаров, не останется без помощи, — заявил губернатор. — На местах должны быть развёрнуты пункты временного размещения, людей нужно обеспечить всем необходимым".
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