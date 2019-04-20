Массовый субботник с участием депутатов и общественников в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Субботник в барнаульском парке "Изумрудный", который состоялся утром 20 апреля, был, пожалуй, самым массовым за последнее десятилетие. На уборку прошлогодней листвы, веток и мусора вышло около 1000 человек. "Пограбить" вышел почти весь политический бомонд края. За процессом понаблюдал корреспондент портала Amic.ru.

Кто пришел

На уборку вышли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, вице-премьеры Виталий Снесарь, Ирина Долгова, Александр Лукьянов, министр здравоохранения Дмитрий Попов, министр социальной защиты Наталья Оськина, министр природы Владимир Попрядухин и другие члены правительства.

Администрацию города представляли глава Барнаула Сергей Дугин, его заместители Анатолий Воронков, Александр Алексеенко и другие, а также руководители всех комитетов мэрии.

Большим составом вышли депутаты краевого и городского уровня. От АКЗС был спикер Александр Романенко, его зам Сергей Серов, главы комитетов Андрей Осипов, Татьяна Ильюченко, Владимир Устинов, Александр Лазарев и другие, а также депутаты от всех фракций: Александр Молотов, Людмила Суслова, Владислав Вакаев от "Справедливой России", Ирина Шудра и Ирина Журавлева от ЛДПР, представители фракции КПРФ Владимир Попов, Андрей Сартаков, и, конечно, депутаты от "Единой России" Дмитрий Аганов, Сергей Приб, Анатолий Суворов и другие. На субботник пришел даже депутат Андрей Волков, в отношении которого сейчас расследуется уголовное дело.

Много было и депутатов Барнаульской городской думы во главе с председателем БГД Галиной Буевич, а именно единороссы Марина Ермоленко, Вячеслав Перерядов, Евгений Носенко, Сергей Завалихин, Юрий Ряполов и другие. Оппозицию представляли справедливороссы Оксана Молодых, Александр Обидин, либерал-демократы Алексей Скосырский и Кристина Юстус. Никого не было только от КПРФ.

Видеть депутатов и чиновников без костюмов и галстуков было непривычно, некоторых даже не узнать сразу: кроссовки, спортивные костюмы, осенние шапочки.

На субботники большими группами пришли региональное отделение Общероссийского народного фронта, партия "Единая Россия" и движение "Молодая Гвардия", студенческие отряды, дружинники, представители Сбербанка, "Леруа Мерлен", "Грильницы", "Вианора", немало было и обычных горожан.

С каким настроем

С хорошим. Несмотря на утренний морозец, отсутствие солнца и не слишком теплый ветер, люди работали с улыбками. И, кстати, тунеядцев мы там не увидели. Активно поработал даже губернатор. В паре с Сергеем Дугиным и Александром Романенко, убрал кусочек отведенной ему территории. Правда, надолго этот процесс не затянулся, потому что главу региона постоянно облепляли журналисты, фотографы и видеоператоры, ибо наша журналистская братия последние годы не имела удовольствия видеть главу региона в таком образе. Экс-губернатор Александр Карлин такой вид публичности не жаловал.

А Томенко даже шутил. В один из моментов, когда они работали с Романенко, он сказал: тут можно столько аллегорий придумать: Романенко подгребает, Томенко насыпает. И тут же кто-то из толпы чиновников добавил: а Дугин смотрит.

Потом к главе региона стали подходить депутаты, чтобы, что называется, засвидетельствовать свое почтение. А после и сам губернатор прошелся по парку, пообщавшись со всеми (или почти) группами. Минут по пять на беседу, минуты две на общее фото и дальше.

В парке играла музыка, пели пенсионеры, разливали молоко и давали гречневую кашу. А вот обещанного чая мы не встретили.

Что говорили

Губернатор Виктор Томенко сказал, что пришел про приглашению инициативной группы.

"Сегодня мы поработаем, похожу, посмотрю, как тут все устроено. Поговорим, какие есть перспективы развития парка. Знаю, что есть инициатива передать его из краевой собственности в городскую. Или не важно, в какую передать, но важно, чтобы появились планы дальнейшего развития. Барнаулу очень не хватает таких пространств для рекреации, мест для занятий спортом. Иногда хочется просто пройти по городу, но ты все время оказываешься в потоке машин, выхлопных газов или узкого пространства. Поэтому то, что сохранилось, надо этим заниматься. И парком Центрального района, и Нагорным, и Юбилейным, и здесь. Прекрасно, что у нас есть Тропа здоровья, но она не должна быть одна. Хотя бы три-четыре на 700-тысячный город. Есть запрос у людей, есть желание. Будем развивать", – сказал Томенко.

Глава БГД Галина Буевич в беседе с корреспондентом Amic.ru подчеркнула, что именно общественники, жители стали инициаторами субботника:

"То единение, о котором мы говорим, к которому надо стремиться, оно сегодня на этом маленьком участке продемонстрировано. Все вместе, и будет результат".

Министр соцзащиты региона Наталья Оськина сообщила Amic.ru, что возлагает большие надежды на парк.

"Мы надеемся, что парк станет местом притяжения для молодых людей, где они будут знакомиться, создавать пары. Тем самым мы будем решать и демографическую проблему. Здесь будет множество колясок, будут расти дети, пожилые люди – продлевать свое активное долголетие. Когда общая идея объединяет людей сделать вместе полезное для города, мы с удовольствием все подхватываем эту идею", – сказала она.

"Посмотрите, сколько тут сегодня людей. Это показывает, насколько важен городу парк. Он стал центром привлечения внимания. Люди хотят его сохранить. Да, парк долго жил в вялотекущем режиме, но очевидно, что настала точка кипения", – высказала мнение депутат-справедливоросс Людмила Суслова.