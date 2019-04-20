Американское деловое издание Business Insider представило читателям подборку, по его оценке, шокирующих фактов о российской экономике, сообщает lenta.ru.

Журналисты выразили мнение, что после распада СССР России пришлось в буквальном смысле заново изобретать свою экономику.

Так, за 10 лет после того, как Советский Союз прекратил свое существование, объем производства упал на 45%, а ВВП – на 50-70%.

Также отмечается большая зависимость российской экономики от продажи углеводородов. Только газ и нефть составляют 59% от всего экспорта страны и приносят около четверти от всего дохода.

В то же самое время большой резервный фонд, превышающий 460 млрд долларов и сравнительно небольшой уровень внешнего долга (29% от ВВП) позволят России справиться с некоторыми глобальными шоками.

Также акцентируется внимание, что пятую часть мебельного рынка РФ занимает голландская компания IKEA.

Шокирует американцев и смертность. Ежедневно в государстве умирают в среднем 700 человек. В год же страна теряет около 250 тысяч граждан. Например, население Мурманска после распада СССР снизилось почти на треть.

Кроме того, приводятся сведения о социальном неравенстве. При 70 миллиардерах 13% населения существуют за чертой бедности. При этом отмечается, что после распада Советского Союза бедняков было еще больше – 35%.

Журналисты Business Insider находят удивительным и тот факт, что Россия входит в ТОП-10 государств по объему экономического производства, средняя зарплата в ней составляет всего 670 долларов.

Еще одним заслуживающим внимания фактором они выделили резкое снижение потребления в стране водки. Так, за 20 лет россияне стали потреблять более, чем в полтора раза меньше крепкого алкоголя.