Город готов принять на баланс парк "Изумрудный", который сейчас находится в аренде у частной компании. Власти уже составили примерный план работ: почистить пруд, заменить асфальт на плитку, сделать велодорожку. Об этом журналистам сообщил глава города Сергей Дугин во время массового субботника в парке 20 апреля. Однако на этом же субботнике губернатор Виктор Томенко неоднократно заявлял, что окончательного решение о том, кто будет заниматься парком, пока не принято.

"Есть поручение губернатора проработать вопрос, кто будет обслуживать парк. Сейчас парк в ведении Министерства имущества края, есть вариант передать его на баланс города. Мы определим здесь организацию. Скорее всего, это будет "Горзеленхоз", – сказал Дугин.

Он видит парк спокойным, без "всяких увеселительных мероприятий", ибо здесь есть захоронения. Парк, напомним, расположен на территории бывшего кладбища.

"Мы прорабатываем несколько вариантов. Один из них – сделать детскую площадку (в конце главной аллеи парка, где вырубили деревья, – прим. ред.) и для экстремальных видов спорта. По периметру планируем сделать дорожку для велосипедистов и роллеров. А зимой будем делать там лыжную трассу", – сказал Сергей Дугин уже в утвердительной форме.

Градоначальник отметил также, что власти планируют почистить пруд, привести в порядок центральную аллею, заменить асфальт на ней на цветную плитку, посадить новые деревья, в течение года – двух убрать некоторые старые деревья, сделать проезды, тротуары, прогулочную зону, парковки. Причем власти нацелены на максимальную работу уже в 2019 году.

"Сделаем план, бросим на обсуждение общественности. Как общественность решит, так и будем делать", – добавил Дугин.

На вопрос корреспондента Amic.ru насчет того, что у парка сейчас есть официальный арендатор – ООО "Лидер", и продолжающийся судебный процесса по вырубке деревьев в парке над арендатором, ответил:

"Все равно этот процесс завершится. Все равно, даже если будут неопределенные решения, надо определяться с землей. Ее надо будет передавать в город. Если мы будем собственниками, то найдем структурную организацию, которая им будет заниматься. Сегодня передавать кому-то (имеет в виду бизнес, – прим. ред.) – это вызывает негативные толкования. Если зайдет арендатор, будет какие-то кафе делать... А мы хотим сделать именно парк культуры и отдыха, если кафе, то переносные (...). В юридическом плане все будет разрешаться (ответил на вопрос о договоре аренды с действующим арендатором, – прим. ред.)", – сказал Дугин.

А вот губернатор Виктор Томенко не был столь однозначен. По его словам, вопрос еще рассматривается. Он сказал, что парком могли бы успешно управлять как муниципалитет, так и частный бизнес.

"Я не поддерживаю миф, что государство – не эффективный собственник. Конечно, и частные инвестиции мы приветствуем", – сказал Томенко.

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Но при этом он заявил, что передача городу пока не планируется.

"У нас такого разговора не было. Возможно, где-то на уровне органов власти есть разговоры, но на уровне губернатора вопрос не поднимался", – сказал он и добавил, что рассматриваться будут все варианты.

Виктор Томенко не отрицает даже варианта передачи парка в концессию (долгосрочная аренда с большими вложениями инвестора).