Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обсуждение его персоны на дебатах перед президентскими выборами на Украине, сообщает "Звезда".
Так, Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в том, что тот боится Кадырова.
Чеченский лидер сравнил Порошенко с уличным драчуном, который пытается обвинить конкурента в своих же прегрешениях.
В частности, он вспомнил, как президент Украины клялся в любви и верности России, когда передавал Кадырову похищенных журналистов Марата Сайченко и Олега Сидякина.
"А почему вы столь спешно освободили по моему жесткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? – обратился к Порошенко глава Чечни. — А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому".
При этом он рекомендовал в следующий раз хорошо подумать, прежде чем вообще произносить имена Рамзана Кадырова и Владимира Путина.
"Вы лично не достойны упоминать эти имена", — добавил Кадыров.
Чеченский лидер также пригрозил, что за оскорбление личности придется ответить, как это и полагается в нормальном обществе.
Напомним, на дебатах Зеленский вынудил Порошенко преклонить колено.
Комментарии