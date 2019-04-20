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Прокуратура США просит приговорить Бутину к тюрьме

, ИА "Амител"
Гособвинитель желает, чтобы россиянку приговорили к 1,5 годам тюрьмы
Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинения / Фото: gdb.rferl.org

Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинения / Фото: gdb.rferl.org

Прокуратура США просит суд назначить наказание уроженке Барнаула Марии Бутиной в виде полутора лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.

"Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации", — говорится в судебных документах.

Ранее сообщалось, что Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинения. В противном случае ей грозил многолетний срок.

Вынесение приговора назначено на 26 апреля. Защита намерена настаивать на сроке заключения, равном уже отбытому под стражей.

Напомним, россиянку Марию Бутину заподозрили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".

Обвинение предполагает, что она действовала без официального, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она была агентом российского правительства. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Минюст сообщил, что, согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства и вступила в сговор с гражданином США – политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном для установления контакта с американцами, имеющими политическое влияние.

Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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