Жителей Барнаула приглашают на выставку ретроавтомобилей, которая традиционно пройдет 9 мая на площадки парковки возле вокзала и будет приурочена ко Дню Победы, сообщает Барнаульский автовокзал.
Горожане могут принять участие в мероприятии не только как посетители, но и как владельцы автомобилей прошлого века.
Примечательно, что ознакомиться с ретро автопарком можно ознакомиться уже сейчас. Так, на втором этаже автовокзала подготовлены фотографии машин, входящих в его коллекцию. Рядом со снимками есть описание.
Также организаторы выставки анонсируют музыку военных и послевоенных лет, солдатскую кашу, а также возможность сделать интересные памятные фотографии.
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