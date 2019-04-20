Прокуратура Республики Алтай отчиталась об уровне преступности в первом квартале 2019 года, сообщает ИА REGNUM.
За три месяца зарегистрировано 1146 преступлений. Это на 11 больше, чем годом ранее.
При этом почти половина всех преступлений с января по март (40,5%) пришлась на грабежи, кражи, мошенничества, разбои, присвоения и растраты.
При этом зафиксирован наибольший рост грабежей (+60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), разбоев (+50%), а также присвоений и растрат (+38%).
Также стоит выделить на фоне уменьшения общего числа мошеннических действий (-9%) увеличение количества афер с использованием средств мобильной связи и интернета (+15,9%).
Комментарии
А в 90х больше или меньше? Некоторые выжили, может и сейчас обойдется...