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Я ваш приговор: яркие цитаты и интересные моменты дебатов Порошенко и Зеленского

, ИА "Амител"
Оба оппонента очень старались выступать на украинском языке, но от волнения то и дело сбивались на русский
Фото: www.unian.net

Фото: www.unian.net

19 апреля 2019 года прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского. Событие, за которым  наблюдал, а сейчас обсуждает практически  весь мир. Amic cобрал самые яркие цитаты его участников, которые передают всю суть прошедших дебатов.  

Две сцены и два языка

Встреча действующего главы Украины Петра Порошенко и его противника – действующего лидера президентской гонки артиста Владимира Зеленского состоялась на сцене стадиона "Олимпийский" в Киеве.

Вернее, оппонентам поставили две сцены: предполагалось, что каждый из противников будет выступать на "своем поле". Но Петр Порошенко решил подняться на ту же сцену, где уже стоял Зеленский.

Каждый из кандидатов должен был выступить с пятиминутной речью. Затем около 40 минут отводилось на вопросы оппонентов друг другу. Завершало дебаты пятиминутное выступление каждого кандидата. Очередность выступления определила подкинутая монетка. В итоге первое слово досталось Зеленскому.

Оба оппонента очень старались выступать на украинском языке, но от волнения то и дело переходили на русский.

"Результат ошибок" И "Двуликий Петр"

Первым делом Зеленский повинился в том, что в 2014 году голосовал за Порошенко: "Я сделал ошибку"

"Мы не могли представить, что его "жить по-новому" значит "выживать" — Зеленский.  

"Есть два Порошенко. Первый Петр прекрасный оратор, экономист – перед камерами. А Петр Второй появляется, когда камеры выключают. Первый кричит "Путин, я тебе покажу", а второй передает приветы в Москву. Первый говорит, что открывает школу, а второй – новый магазин Roshen..", — Зеленский о двуликости Порошенко

"Я результат ваших ошибок" — обратился он к Порошенко.

Мешок с котами

"Вы сказали, что вы кот в мешке, но вы мешок, а в вашем мешке другие коты, включая олигархов и всего, что угрожает нашему государству" — Порошенко.

"Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", — Зеленский.

"Владимир – хороший артист и, возможно, хороший человек. Но сегодня это даже не кот в мешке, это обертка для тех людей, которые сбежали в 2014 году из страны и хотят вернуться", – Порошенко.

"Вы, Петр Алексеевич, разбираетесь в обертках, вы профессионал", – Зеленский (намекая на  конфетный бизнес Порошенко).

Об управлении страной

"Как так получилось, что Украина – одна из самых бедных стран в Европе при таком богатом президенте? Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машин не могут найти несколько лет?"  - Зеленский  

"Почему вы отменили закон о незаконном обогащении? Почему не снять неприкосновенность с депутатов?" — Зеленский.

"Вы пытались выставить Украину проституткой, пытались получить деньги из российского бюджета, когда страна нуждалась в каждой крошке помощи. Мы, украинцы, сохранили государство", — Порошенко.

"Я не ваш оппонент, я ваш приговор" – Зеленский.

"Вы называли украинцев хохлами, а Украину проституткой. Вы один раз обидели Кадырова и тут же перед ним извинились. Когда вы извинитесь перед украинцами?" – Порошенко о выступлениях "Квартала".

Об опыте

"Сели ли бы в самолет, где в кресле пилот, который "сел поучиться"? И легли бы вы под нож хирурга, который "только учится"? Не издевайтесь над нашим государством", – Порошенко в ответ на слова Зеленского, что на посту президента он "будет учиться".

О коррпуции

"Президент не должен быть олигархом", – Зеленский.

"Ни один из моих друзей никогда не будет иметь отношения к коррупции, потому что тогда он перестанет быть моим другом", – Порошенко.

"Даже если будет виноват Коломойский – все сядут за решетку. Но сядут, когда будет нарушен закон", – Зеленский.

О войне

"Не можем мы вести войну с Россией во главе с актером", – Порошенко.

"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась ребенка с фронта. И перед каждым ребенком, который не дождался отца, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа", – сказал Зеленский.

После этой фразы произошел, самый яркий момент дебатов: Зеленский стал на колени, а за ним и Порошенко, правда почему повернувшись задом к трибунам. Впрочем, позднее украинские СМИ написали, что президент преклонил колено перед флагом Украины, который держала в руках Татьяна Рычкова, у которой погиб муж на войне.

Об Украине

"Вы называли украинцев хохлами, а Украину проституткой. Вы один раз обидели Кадырова и тут же перед ним извинились. Когда вы извинитесь перед украинцами?" – Порошенко.

"Почему все достижения Украины этих лет (когда управлял Порошенок) вы приписали себе? Украинский язык был еще до вас. Безвиз и армия — это результаты усилий дипломатов, а за создание своей церкви боролся глава церкви Киевского патриархата Филарет еще до того, как вы стали президентом, и еще в то время, как вы были прихожанином Московского патриархата", — Зеленский.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года. Сегодня в стране объявлен день тишины, когда запрещена любая агитация в пользу любого из кандидатов.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.04.2019 17:44
Doka

Что-то странное во всём этом, потому как стреляют и убивают по настоящему.

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