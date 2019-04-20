Ученицы одной из школ Новосибирска стали свидетелями агрессии учительницы по отношению к школьнице в туалете учебного заведения, сообщает 1nsk.ru.
Педагог набросилась на школьницу из-за того, что та заняла кабинку, которая предназначается, якобы, для учителей.
На записи видно, что педагог кричит на ребенка и пытается вытолкнуть его из кабинки, игнорируя просьбу подождать, пока ученица закончит справлять нужду.
В результате преподавательница покинула туалет, когда заметила, что свидетелями сцены стали другие ученицы.
После того, как запись была обнародована, в школе собрали заседание комиссии, на котором учительница признала, что ее поведение было не совсем корректно.
Примечательно, что, по словам учеников, в школьном туалете для девочек пять кабинок. При этом только две имеют замок.
Несмотря на отсутствие надписи "для педагогов", учителя ходят именно в эти кабинки, и как видно из записи, некоторые считают, что школьникам в них вход воспрещен.
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