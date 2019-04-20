Роструд напомнил россиянам, в какие дни мая им положены выходные в связи с майскими праздниками в 2019 году, сообщает Regnum.
На май перенесены сразу три праздничных дня с января и февраля. В результате в мае будет лишь на один выходной день меньше, чем в январе.
Так, в честь Дня весны и труда население России будет отдыхать с 1 по 5 мая, а в честь Дня Победы – с 9 по 12 мая.
Таким образом, общее количество выходных в месяце составит 13 дней. Для сравнения, в январе россияне отдыхали 14 дней.
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