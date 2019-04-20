В Вооруженных силах Украины болезненно восприняли тот факт, что кандидат в президенты Зеленский назвал ополченцев Донбасса повстанцами, сообщает РИА Новости.
"У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия", — появилось сообщение на странице ВСУ в Facebook. — Вооруженные Силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда".
Напомним, во время дебатов 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский" Зеленский спросил у Порошенко, правда ли что конфеты Roshen (компания Порошенко) есть в пайках повстанцев ДНР и ЛНР.
Читайте также другие яркие цитаты с дебатов Зеленского и Порошенко перед вторым туром выборов в свежей подборке amic.ru.
Комментарии