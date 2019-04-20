Американские ученые из Бостонского университета пришли к выводам, что физическая активность, в которую входят даже простые прогулки, замедляет старение головного мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на JAMA.
Они выяснили это на основании эксперимента, в котором участвовали 2354 человека. Им давали акселерометры, чтобы измерять расстояние, которое они проходят ежедневно и периодически делали магнитно-резонансную томографию.
Такие наблюдения проводились на протяжении трех лет. Этого времени хватило, чтобы заметить, что каждый час физической активности в неделю отдаляет старение мозга в среднем на 1,1 года.
При этом те, кто за неделю проходил хотя бы 7,5 тысяч шагов отдаляли старость мозга на 1,4-2,2 года за каждый час в неделю.
Таким образом, исследователи сделали вывод, что двигательная активность – это один из наиболее простых и эффективных способов избежать старческого слабоумия, также известного как деменция.
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