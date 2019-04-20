Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продемонстрировала свою танцевальную программу на льду шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее, сообщает РИА Новости.
Для выступления она выбрала достаточно откровенный наряд из латекса.
В нем 19-летняя фигуристка продемонстрировала свое мастерство под песню Арианы Гранде 7 Rings.
Позднее она добавила "масла в огонь", опубликовав в своем Instagram фото с выступления и объявив конкурс на "самый жесткий коммент".
Правда многие, наоборот, предпочли похвалить девушку, ее смелый наряд и потрясающее выступление.
Комментарии
Кто это вообще смотрит? Не в плане на Медведеву в латексе, а в плане фигурное катание?