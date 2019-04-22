17 апреля 2019 года в Барнауле стартовали XV Открытые Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

Региональный этап соревнований прошел на поле спортивного клуба "Темп", где собрались почти 300 юных футболистов со всего Алтайского края. Турнир проходил среди двух возрастных групп – младшей (2006-2007 г.р.) и старшей (2004-2005 г.р.). В младшей группе победу одержала Бийская общеобразовательная школа-интернат № 3, а в старшей возрастной группе первое место заняли юные футболисты из Каменского центра помощи детям. Теперь этим командам предстоит защищать честь региона на сибирском этапе, который за всю 15-летнюю историю турнира впервые пройдет в Барнауле. Уже 25 апреля сюда приедут команды, ставшие лучшими по результатам отборочных игр в своих регионах: это футболисты Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.

Соревнования "Будущее зависит от тебя" ежегодно проводятся компанией "МегаФон" при поддержке Министерства спорта, Министерства просвещения Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией "Российский футбольный союз". Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на физическое развитие, но также на социализацию и содействие семейному устройству.

Сибирские команды за последние пять лет четыре раза становились чемпионами страны: в 2014 году кубок "Будущее зависит от тебя" привозили домой юные футболисты из Новосибирской области, а команды из Красноярска становились обладателями золотых медалей в 2010, 2015, 2016 и 2018 годах.

За всю историю турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителями соревнований. Совместно с фондом "Измени одну жизнь" организаторами турнира создано более 2 740 видеоанкет об участниках турнира, 634 из них обрели новую семью.

В конце марта 2019 года "МегаФон" стал стратегическим партнером российского футбола, заключив соглашение с Российским футбольным союзом, которое подразумевает совместную деятельность РФС и компании по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов "Будущее зависит от тебя", а также продвижение новых стратегических инициатив.

Организаторами I этапа соревнований в Алтайском крае выступают Алтайское региональное отделение "МегаФона", Министерство спорта Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, "Алтайская краевая федерация футбола", также партнером мероприятия в этом году выступила компания "Бочкари".

Победителями регионального этапа соревнований стали:

Младшая возрастная группа:

I место – Бийская общеобразовательная школа-интернат № 3

II место – Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 3

III место – Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1

Лучшие игроки:

Лучший игрок – Александр Дмитриев. Бийская общеобразовательная школа-интернат № 3

Лучший голкипер – Алексей Речкунов. Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 3

Лучший бомбардир — Глеб Панов. Бийская общеобразовательная школа-интернат № 3

Старшая возрастная группа:

I место – Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

II место – Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

III место – Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Лучшие игроки:

Лучший игрок – Роман Камышев. Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Лучший бомбардир – Николай Окороков. Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Лучший голкипер – Александр Кузнецов. Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru

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