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Стала известна программа празднования 9 Мая в Барнауле

, ИА "Амител"
Мероприятие традиционно начнется с возложения цветов к мемориалу Славы
В 10:40 стартует 'Бессмертный полк', который в две колонны пройдет по проспекту Ленина / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В 10:40 стартует "Бессмертный полк", который в две колонны пройдет по проспекту Ленина / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Стала известна программа празднования Дня Победы в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".

Традиционно мероприятие стартует с возложения цветов к мемориалу Славы на площади Победы. Оно начнется в 9:00.

С 10:00 начинаются одновременно три события, приуроченные к празднованию 9 Мая.

Первое – это, конечно же, парад войск Барнаульского гарнизона, в котором в этом году примут участие 18 расчетов, включающих в себя 1,3 тысячи человек.

Параллельно откроются выставка ретроавтомобилей на парковке возле вокзала и музейно-выставочный ряд связанных с ВОВ экспонатов на площади Сахарова.

В 10:40 стартует "Бессмертный полк", который в две колонны пройдет по проспекту Ленина. Одна из них направится от площади Октября до улицы Молодежной, а вторая – в обратном направлении.

С 13:00 количество праздничных площадок увеличится. Главной из них традиционно считается площадь Сахарова, где будут организованы спортивные, театрализованные и эстрадные программы.

Интересная инсталляция пройдет напротив Дворца зрелищ и спорта, где ее участники создадут и продемонстрируют красную линию истории, которая будет символизировать хрупкость жизни и связь поколений. Инсталляция будет представлять собой натянутые красные нити.

Кроме того, будет возведена стена памяти, на которой каждый желающий сможет оставить свое послание ветеранам.

Праздничный фейерверк "Греми, салют Победы" можно будет посмотреть на основной городской праздничной площадке в 22:00.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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