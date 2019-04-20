Двое сотрудников Росгвардии накануне спасли от неминуемой гибели пенсионера, который не смог самостоятельно выбраться из пылающего дома, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования территории прапорщики полиции Василий Андреев и Евгений Якунин в полночь заметили пожар в жилом доме.
Доложив о случившемся по рации, они открыли дверь и окликнули, есть ли кто внутри. Из полного дыма и огня помещения раздался приглушенный голос.
Сотрудники полиции незамедлительно бросились на помощь в горящее помещение, при этом соблюдая меры предосторожности.
Пострадавшего от огня пенсионера они обнаружили в одной из комнат и вынесли его из охваченного пламенем жилья.
Пожилой мужчина находился в полуобморочном состоянии. На теле виднелись обширные ожоги.
Пострадавшему оказали первую помощь и передали его прибывшим медикам. У селянина диагностировали ожоги 35% поверхности тела, конечностей и головы.
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