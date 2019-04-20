Жену кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за день до выборов включили в список "Миротворца", сообщает РИА Новости.
На скандально известном неофициальном сайте Елену Зеленскую называют "информатором незаконных вооруженных формирований".
В частности, ей в вину вменяется то, что она, якобы, делала репост публикации "Life Новости", где обещают денежное вознаграждение за информацию о передвижениях подразделений Вооруженных сил Украины.
При этом самой публикации сейчас нет, так как страница, с которой она выкладывалась, уже удалена.
Напомним, что сайт "Миротворец" отметился скандальными публикациями, в которых обнародуются данные журналистов, представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу сайта внесены данные и о некоторых представителях российского шоу-бизнеса.
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