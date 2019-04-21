Воскресенье, 21 апреля, в Алтайском крае будет не очень теплым, а в некоторых районах края ожидаются осадки.
"Местами в южных и восточных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +7…+12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле возможны небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет +6…+8 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
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