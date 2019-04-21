Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 113 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в доме бизнес-класса на улице Профинтерна в районе с развитой инфраструктурой.
"Закрытая территория, видеонаблюдение, консьерж. Подземный паркинг и колясочная. Территория дома хорошо обслуживается и освещена. Современная детская площадка", — отмечает автор объявления.
В квартире сделан ремонт по дизайн проекту. Обустроена система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, теплые полы. Из окон открывается прекрасный вид на город.
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