20 апреля в Барнауле начали курсировать автобусы, призванные доставить дачников к их дачным участкам. Будут работать в общей сложности 24 садоводческих маршрута.
Ежедневно по схемам движения возить пассажиров будут по маршрутам: №23 (ТЮЗ/пл. Спартака – Сады), №38 (Солнечная Поляна – п. Казенная Заимка), №104 (пл. Спартака – п. Бельмесево), №108 (автовокзал – п. Черницк/п. Центральный), №109 (ТЮЗ/ОМФ – п. Центральный), №111 (пл. Спартака – сад-во "Росинка"), №112 (пл. Спартака – Укладочный/Трансмашевец), №113 (п. Урожайный – п. Березовка), № 113к (п. Урожайный – сад-во "Березовая роща"), №113д (п. Урожайный/Новомихайловское кладбище – п. Березовка/п. Научный городок), №114 (п. Докучаево – сад-во "Луговое"), №114н (п. Докучаево – сад-во "Росинка"), №118 (пл. Спартака – сад-во "Степное"),№119 (Солнечная Поляна – сад-во "Степное-2"), №123 (пл. Спартака – сад-во "Элара"), №124 (п. Урожайный – сад-во "Прудское"), №124к (п. Урожайный – сад-во "Озерное"), №125 (пл. Спартака – сад-во "Флора"), №126 (Солнечная Поляна – с. Шадрино), №137 (Солнечная Поляна – п. Комсомольский), № 138 (Солнечная Поляна – п. Новые Зори), №149 (Озерная – сад-во "Родник") и №151 (Солнечная Поляна – сад-во "Солнечное").
Во все дни, кроме понедельника и вторника, также будет функционировать маршрут №117э (п. Докучаево – Новомихайловское кладбище). Более подробное расписание садоводческих маршрутов можно узнать на официальном сайте краевой столицы.
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