На VI республиканской конференции Правления Союза пенсионеров России по Республике Алтай на этой неделе обсудили несколько вопросов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В нем приняла участие первый зампредседателя правительства региона Наталья Екеева.
Одним из ключевых стало избрание нового руководителя объединения. Участники единодушно проголосовали за кандидатуру Константина Иванова.
На посту он сменил Константина Кремера, возглавлявшего местную ячейку Союза пенсионеров последние 10 лет.
Также в числе обсуждаемых тем были создание специальных туристических маршрутов для людей старших возрастов, а также проведение для них летних и зимних спартакиад.
Кроме того, участники конференции оценили перспективы волонтерства пожилых людей, которые будут разъяснять на местах инициативы государственных властей и помогать нуждающимся в поддержке пенсионерам.
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