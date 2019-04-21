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В Новосибирске поймали серийного похитителя дорогих велосипедов

, ИА "Амител"
Полицейские задержали 30-летнего рецидивиста
За полтора месяца рецидивист похитил три велосипеда общей стоимостью 126 тысяч рублей / Фото: pixabay.com

За полтора месяца рецидивист похитил три велосипеда общей стоимостью 126 тысяч рублей / Фото: pixabay.com

Полицейские задержали 30-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска по подозрению в серии краж дорогих велосипедов, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

За полтора месяца он похитил три велосипеда общей стоимостью 126 тысяч рублей. Сначала он совершил кражу от дома на улице Романова, затем – из подъезда на ул. Семьи Шамшиных, а потом – с лестничной площадки на ул. Ольги Жилиной.

Мужчина признался в содеянном, пояснив, что сбыл похищенный двухколесный транспорт на городских рынках.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба гражданину"). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается. В частности правоохранительные органы выясняют, был ли причастен задержанный к другим аналогичным преступлением на территории Новосибирска.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

21.04.2019 10:06
- гость -

Ущерб, нанесенный семьям Романовых, Шамшиных и Жилиной составил 126 тыс рублей

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21.04.2019 10:08
- гость -

три велосипеда на 126 тыс, какие же это дорогие велосипеды - практически ашанбайки... У дорого велосипеда только колеса могут стоить дороже 126 тыс...

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