Воскресенье, 21 Апрель, 11:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,96
€ 71,92
Обь
224см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Суд рассмотрел иск об отстранении Зеленского от выборов

, ИА "Амител"
Судья отказался отстранять кандидата от участия во втором туре
Суд рассмотрел иск с требованием отстранить Владимира Зеленского от выборов / Фото: iamir.info

Суд рассмотрел иск с требованием отстранить Владимира Зеленского от выборов / Фото: iamir.info

Шестой апелляционный административный суд Киева за несколько часов до начала второго тура выборов на Украине рассмотрел иск с требованием отстранить Владимира Зеленского от выборов, сообщает РИА Новости.

Жалобу на действия шоумена подал адвокат и наблюдатель за голосованием от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько.

Он посчитал, что бронирование бесплатных билетов штабом Зеленского для сторонников кандидата попадает под определение "подкуп избирателей".

Однако судья счел доводы истца необоснованными и отказал в удовлетворении требований. Кроме того, он обязал Хилько выплатить 1,5 тысячи гривен судебного сбора.

Напомним, сегодня, 21 апреля, на Украине стартует второй тур президентских выборов. Согласно социальным опросам фаворитом считается Владимир Зеленский.

48,4% респондентов объявили о своем желании проголосовать за шоумена. О своей симпатии к действующему президенту Петру Порошенко объявили почти втрое меньше – 17%.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
11:18
Илон Маск ответил по-русски на вопрос об инопланетянах 0
10:45
ГИБДД планирует удвоить число вопросов в экзамене на права 0
10:08
"Слышит и реагирует": состояние Дмитрия Быкова улучшается 0
09:36
Суд рассмотрел иск об отстранении Зеленского от выборов 0
09:10
В Новосибирске поймали серийного похитителя дорогих велосипедов 2
08:35
Союз пенсионеров России по Республике Алтай избрал нового главу 0
08:03
В Барнауле начали курсировать 24 садоводческих маршрута 0
07:50
Королевский стиль: гардероб Её Величества Елизаветы II 4
07:34
Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели 0
07:19
"Артист не бывает богатым": шоу-театр "Калейдоскоп" о закулисье профессии актера 0
07:03
Дизайнерскую квартиру в доме бизнес-класса продают в Барнауле за 8,5 млн рублей 0
06:48
Страстная седмица по дням: что нельзя делать на неделе перед Пасхой 4
06:32
Как празднуют Вербное воскресенье и что можно есть в этот день 0
06:17
Дождь и мокрый снег прогнозируют в Алтайском крае 21 апреля 0
06:01
Запросы выше: сколько платят главбуху в Барнауле и легко ли ему найти работу 1
23:13
Супруга Зеленского попала в базу данных "Миротворца" 0
22:20
Новосибирские росгвардейцы вынесли из горящего дома пенсионера 0
21:13
Стала известна программа празднования 9 Мая в Барнауле 1
20:08
Автокран и бетономешалка столкнулись в Барнауле 0
19:29
Когда отмечается католическая Пасха и почему она не совпадает с православной 3
19:01
Фигуристка Медведева выступила в откровенном наряде 5
18:34
Ученые назвали простой способ избежать деменции 3
18:10
ВСУ обидели слова Зеленского о повстанцах Донбасса 1
17:37
Майские праздники будут на день короче январских 0
17:01
Новосибирская учительница напала на школьницу в туалете 6
16:32
На Алтае в полтора раза выросло число грабежей и разбоев 5
16:05
Я ваш приговор: яркие цитаты и интересные моменты дебатов Порошенко и Зеленского 5
15:34
Барнаульцев приглашают к участию в выставке ретроавтомобилей 1
15:04
Горящая иномарка на алтайской трассе попала на видео 1
14:39
Прокуратура США просит приговорить Бутину к тюрьме 0
14:08
Кадыров рассказал про "детский страх" Порошенко 0
13:34
Заберем его себе: глава Барнаула Дугин рассказал о судьбе "Изумрудного" парка 3
13:16
В США назвали шокирующие факты об экономике России 6
13:06
Субботник "века": как чиновники, депутаты и общественники "Изумрудный" чистили 13
12:39
Свыше сотни домов сгорели за сутки в Забайкалье 1
12:00
Что делать с вербой в Вербное воскресенье и как она может защитить от беды 0
11:31
Первенство Сибири по самбо проходит в Бийске 0
11:04
Зеленский вынудил Порошенко преклонить колено на дебатах 7
10:38
В Новосибирске эвакуировали людей из задымленного гипермаркета 0
10:09
Массовый субботник с участием чиновников и депутатов стартовал в "Изумрудном" 0
09:38
Лесовоз перевернулся и рассыпал бревна в Алтайском крае 0
09:06
Феи, эльфы и квест в книгохранилище: как прошла "Библионочь" в Барнауле 1
08:31
Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием иномарки в Барнауле 2
08:14
Соцсети: в Барнауле умер на улице пожилой мужчина 4
08:06
Барнаульцы смогут бесплатно сдать мусор с субботников на полигон 0
07:50
Неизвестный фюрер: "вечный" ефрейтор с фобией насморка 37
07:34
Как приготовить незабываемый пасхальный кулич 7
07:19
"Боятся, что мест не хватит": как идет призывная компания в Алтайском крае 11
07:03
Кто и как может стать донором крови в Барнауле 3
06:48
Уникальную квартиру с аквариумом и большими рыбками продают в Барнауле за 12 млн 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.