Шестой апелляционный административный суд Киева за несколько часов до начала второго тура выборов на Украине рассмотрел иск с требованием отстранить Владимира Зеленского от выборов, сообщает РИА Новости.
Жалобу на действия шоумена подал адвокат и наблюдатель за голосованием от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько.
Он посчитал, что бронирование бесплатных билетов штабом Зеленского для сторонников кандидата попадает под определение "подкуп избирателей".
Однако судья счел доводы истца необоснованными и отказал в удовлетворении требований. Кроме того, он обязал Хилько выплатить 1,5 тысячи гривен судебного сбора.
Напомним, сегодня, 21 апреля, на Украине стартует второй тур президентских выборов. Согласно социальным опросам фаворитом считается Владимир Зеленский.
48,4% респондентов объявили о своем желании проголосовать за шоумена. О своей симпатии к действующему президенту Петру Порошенко объявили почти втрое меньше – 17%.
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