Супруга писателя, поэта и журналиста Дмитрия Быкова отметила позитивные изменения в его состоянии, сообщает Regnum.
По словам Ирины Лукьяновой, медики отменили введение лекарств, которые держали культурного деятеля в состоянии медикаментозной комы.
Теперь Быков постепенно пробуждается от длительного сна. Он уже слышит и реагирует, утверждает жена.
Напомним, писатель в тяжелом состоянии был госпитализирован с подозрением на инсульт в реанимацию городской больницы Уфы. Он находился в городе, чтобы встретиться с ценителями своего творчества. Позднее Быкова перевезли для продолжения лечения в московскую клинику.
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